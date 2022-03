O ucrainianca in varsta de 34 de ani a nascut vineri dimineața la Spitalul Județean de Urgența Vaslui. Potrivit reprezentanților unitaților medicale, femeia a nascut prematur doi baieți.Insarcinata in șapte luni, femeia fugise alaturi de familia sa din orașul Harcov, aflat sub bombardamente, și se indrepta spre București. Dupa trei zile petrecute pe drum, pe fondul stresului și al oboselii, s-a declanșat nașterea. Astfel, au mers la cea mai apropiata unitate medicala, Spitalul Județean de Urgența Vaslui. Aici femeia a fost ajutata sa comunice cu cadrele medicale de catre doi medici din cadrul…