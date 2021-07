O pușculiță cu 85.000 de euro, găsită pe o stradă din Franţa O pușculița-elefant gasita de un trecator pe un trotuar din Bordeaux, in sud-vestul Franței, ii ține ocupați pe polițiști de cateva zile. Deși la prima vedere pare un bibelou lipsit de valoare, ea conține o suma impresionanta de bani: 85.000 de euro in bancnote, scrie Digi24 . La sfarsitul lunii iunie, un barbat a luat de pe o strada din localitatea Merignac „un obiect decorativ in forma de elefant”, care se afla printre mai multe obiecte voluminoase aflate pe trotuar, cu intentia de a-l da mamei sale. Un bibelou aparent lipsit de valoare, numai ca in interiorul sau se afla o comoara: 85.000 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- De cateva zile, o misterioasa pușculița-elefant gasita de un trecator pe un trotuar din Bordeaux, in sud-vestul Franței, ii ține ocupați pe polițiști. Deși la prima vedere pare un bibelou lipsit de valoare, ea conține o suma impresionanta de bani: 85.000 de euro in bancnote.

- Pusculita a fost predata politiei, iar un barbat sustine ca apartine "probabil" parintilor sai, al caror apartament a fost golit recent.Descoperirea "total fortuita" a acestei misterioase pusculite-elefant ii tine ocupati de cateva zile pe anchetatori.La sfarsitul lunii iunie, un barbat a luat de pe…

