Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorul vietnamez a reclamat la Poliție ca a fost agresat și sechestrat de un grup de barbați din țara asiatica din cauza unei datorii pe care acesta nu ar fi achitat-o. Poliția Capitalei anunța ca șase cetațeni din Vietnam au fost reținuți in acest caz. Polițiștii au facut, joi, 16 decembrie, percheziții…

- Imagini virale pe internet cu un accident mai puțin obișnuit. Un șofer a auzit un zgomot teribil in timp ce conducea așa ca a oprit imediat mașina pe dreapta, scrie ro-viral.video. Barbatul a observat ca in botul mașinii este o gaura serioasa așa ca a bagat mana și a avut o surpriza majora.Ce a urmat…

- Nu toți romanii au sarbatorit minivacanța de Ziua Naționala și de Sfantul Andrei in mod civilizat. Un exemplu de condamnat este comportamentul unor turiști de la “Babele”, scrie ro-viral.video. Au urcat cu un bolid pe munte și au inceput sa urle la turiștii care se aflau acolo dupa ce urcasera fie pe…

- Inițiativa inedita a primarului unei comune din Olt. Edilul a decis sa se implice activ in lupta cu virusul si a achiziționat 120 de teste rapide. A invațat sa le foloseasca și iși testeaza consatenii care dau semne de boala.

- Un nou varf de internari si decese in randul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 din judetul Olt a fost atins luni, cand Directia de Sanatate Publica a raportat 11 decese si 323 de persoane spitalizate, potrivit Agerpres. Totodata, DSP Olt a anuntat ca in sectiile ATI sunt internate 22 de…

- Accidente grave au avut loc in ultimele ore pe șoselele din țara. Un motociclist a murit carbonizat, dupa ce un TIR a intrat pe contrasens in Satu Mare. Și in județul Constanța, o persoana a ramas incarcerata, dupa ce un șofer beat a provocat un accident. Accidentul din județul Satu Mare s-a produs…