- O alta informație despre reducerea claselor cu predare in limba romana din județul Satu Mare vine pe surse pentru ca Inspectoratul Școlar Județean NU FACE PUBLICE deciziile sale privind invațamantul de stat din județ. Dupa petiția inițiata de tașnadeni ca urmare de desființarii claselor de liceu din…

- Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hincu, saluta hotararea privind redeschiderea școlilor din 8 februarie, atunci cand debuteaza semestrul doi. Insa, in același timp, el așteapta luarea unor masuri de siguranța sanitara. Prezent in studioul Radio Top, doctorul Hincu a declarat:…

- Consultantul fiscal sucevean Luminița Chihai este de parere ca una din provocarile mediului de afaceri vizeaza lipsa de predictibilitate. Prezenta in studioul Radio Top, a declarat: „Lumea nu știe la ce sa se aștepte. Am inceput anul cu foarte multe modificari fiscale, multe dintre ele incoerente, ca…

- Colegiul Național de Informatica "Spiru Haret" a luat parte, in perioada 19-22 ianuarie 2021, la cea de-a cincea activitate transnaționala a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ International Culture and Traditions- Young Explorers on the Start!.Activitatea a fost organizata de ...

- Directoarea Bibliotecii Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, este pentru redeschiderea școlilor, dar susține ca decizia aparține autoritaților centrale. Dumneaei a declarat, la Radio Top: „Eu sunt un om disciplinat și am ascultat mereu ceea ce mi s-a spus ca trebuie sa…

- Peste jumatate (56,3%) dintre angajatii din invatamant nu doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19, desi 70% dintre ei doresc redeschiderea scolilor, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" in perioada 16 - 21 decembrie 2020.

- Profesoara de istorie de la Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret” din Suceava, Tatiana Matei, susține ca minivacanța de 1 Decembrie a venit ca o „gura de aer”, pentru ca invațamintul online este foarte obositor și solicitant atit pentru dascali, cit și pentru elevi. Totodata, prezenta in studioul…

- O profesoara de istorie care preda la Colegiul National de Informatica „Spiru Haret” din Suceava a declarat ca invatamantul online se face cu dificultate „daca nu ai la dispozitie toate cele necesare, incepand cu dispozitivele electronice”.