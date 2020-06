Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a facut publice cateva fotografii pe care le-a realizat cu ocazia Zilei Tatalui. In imagini apar cei trei copii ai ei, Prinții George și Prințesa Charlotte, impreuna cu tatal lor, Prințul William. Pozele au fost facute publice cu ocazia zilei de naștere a lui William, care duminica a…

- Soția lui Andrei Ștefanescu a transmis un mesaj dur persoanelor care il critica pe artist ca și-a pupat copilul inainte de a pleca la spital, dupa ce a aflat ca are COVID-19. Andrei Ștefanescu a avut un mesaj video pentur fanii sai pe care l-a postat pe Facebook, insa ulterior l-a șters. „Suntem la…

- Victoria Beckham (46 ani) este una dintre cele mai faimoase femei din lume. Dupa ce a facut parte din formația Spice Girl, aceasta s-a casatorit cu David Beckham și și-a deschis propria casa de moda. Este una dintre persoanele indragite de membrii Familiei Regale Britanice și are o familie de invidiat.…

- Gina Chirila a vorbit intr-un interviu acordat pentru Revista Unica despre perioada sarcinii, petrecuta in mare parte in autoizolare din cauza pandemiei de COVID-19. Soția lui Bogdan Vladau a intrat pe ultima suta de metri și se pregatește sa nasca. Gina Chirila era in luna a șaptea de sarcina cand…

- Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam…

- Uniunea Europeana trebuie sa aprofundeze integrarea si sa intensifice solidaritatea, afirma, inr-un interviu acordat cotidianului Financial Times, presedintele Frantei,Emmanuel Macron, avertizand ca, in caz contrar, populismul va avea de castigat, iar Uniunea Europeana risca destramarea, transmite Mediafax…

- Speak a facut pasul cel mare! Și nu oricum, i-a oferit inelul de logodna iubitei sale, ȘTefania, chiar in timpul filmarilor la emisiunea Asia Express: Drumul Comorilor. Dupa ce au citit scrisorile pe care și le-au scris unul altuia cu puțin timp inainte, Speak și-a imbrațișat iubita și a scos inelul.…