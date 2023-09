O poveste emoționantă de familie aduce gustul copilăriei în deschiderea Animest.18: Chicken for Linda!, câștigătorul Cristalului Annecy Parisul paralizat de proteste creeaza fundalul unei seducatoare povești de familie in Chicken for Linda! (Linda veut du poulet!), filmul care va deschide cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest (6-15 octombrie, București) cu o proiecție in premiera naționala. O drama de familie spusa cu mult umor, intr-un stil unic, intim și atașant, filmul exploreaza relația dintre o mama mult prea ocupata și fiica sa, Linda, care cauta ințelegere in familia extinsa și apoi in comunitate, totul intr-o lume in care nimic nu pare sa mai aiba vreun sens. Producția premiata cu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

