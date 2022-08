Stiri pe aceeasi tema

- Rares Aurelian Avadanei, student la Facultatea de Inginerie din Galati, a creat un dispozitiv medical prin modificarea unei imprimante 3D, care reproduce organele din corpul uman pentru a genera diagnostice medicale cat mai precise.

- O familie de romani fost jefuita in timpul ce se aflau in concediu, la Pozzuoli, in Italia unde au lasat mașina parcata și au mers sa viziteze centrul orașului. Familia a plecat cu mașina din Bologna, impreuna cu soțul și copiii, indreptandu-se spre Ischia pentru a-și petrece vacanța. La Pozzuoli, in…

- Construit special pentru spatiul Schengen, terminalul de pasageri ancorat la malul Dunarii, in dreptul Palatului Navigatiei din Galati, este de peste zece ani nefolosit. Constructia de un milion de euro este dovada chelturii uneori inutile a banilor publici

- Cantarețul trupei U2, Bono, a dezvaluit ca are un frate vitreg, de a carui existența nu a știut timp de zeci de ani. Cand a aflat, l-a intrebat pe tatal sau daca o iubește pe mama lui și cum s-a putut intampla așa ceva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O familie de romani si-a deschis o pizzerie intr-un orasel din Norvegia. Sotii Negrea, Valentin si Stefania, au decis sa inceapa o viata noua in Norvegia si s-au mutat definitiv in urma cu peste doi ani in oraselul Lillesand.

- Fișa de personaj Viorel Burlan, 76 de ani, un om cu totul special Nascut in Teleorman, la Draganești Olt, refugiat cu familia din calea razboiului, la 9 luni a ajuns la Bacau unde, cand a venit vremea, a facut școala pana a terminat liceul la ”Vasile Alexandri”. A absolvit Școala de ofițeri de radiolocație…

- Realizator: Ciprian Sasu – Militarii romani si aliati din cinci state europene si din Statele Unite participa la un exercitiu multinational la Centrul NATO Smardan din judetul Galati. Detalii ne ofera corespondenta RRA, Maria Mandita. Reporter: In cadrul exercitiului multinational, astazi, incepand…

- Administratia Zonei Libere AZL Sulina, Capitania Portului Sulina si Administratia Fluviala a Dunarii de Jos AFDJ din Galati au creat un nou front de acostare in orasul Sulina pentru a veni in sprijinul navelor maritime care asteapta zile la rand sa intre din Marea Neagra pe senalul navigabil.Noul front…