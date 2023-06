Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a anuntat, luni, ca dedclanseaza seria protestelor, constand initial in manifestari de strada. Sindicalistii au transmis, luni seara, printr-un comunicat de presa, ca vor declansa proteste in strada, urmand ca, in functie de evolutia situatiei,…

- Ajutor de la stat pentru producatorii agricoli. In ce condiții pot obține granturi de pana la 300.000 de euro Proiectul de lege prin care se instituie o scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume, fructe si cartofi, pentru o perioada de trei ani, a fost adoptat, luni, de Camera…

- Universitațile de stat vor putea face afaceri cu banii pe care-i primesc de la buget. Vor putea inființa firme Universitațile de stat vor putea folosi banii pe care ii primesc de la buget pentru finanțarea societaților comerciale pe care le pot inființa și chiar prelua. Informația se regasește in proiectul…

- In ce condiții vor putea reveni elevii exmatriculați, la școala. Ce s-a aprobat in Parlament Proiectele legilor Educației se afla in dezbateri in comisia de invațamant din Camera Deputaților, iar posibilitatea de exmatriculare a elevilor-problema a fost din nou introdusa in legislație. Amendamentul…

- Anca Alexandrescu dezvaluie motivul campaniei false a arestarii lui Rareș Bogdan și ofensiva lui Burduja pentru a prelua Finanțele„Eu am vorbit in ultimele doua luni despre aceste negocieri si interesul lui Grindeanu de a ramane la Minsterul Transporturilor și despre un joc de putere ce se intampla…

- Pragul pentru ABUZUL IN SERVICIU și pragul pentru neglijența in serviciu, eliminate Camera Deputaților a adoptat modificarile la Codul Penal prin care este eliminat pragul valoric pentru abuzul in serviciu, relateaza alba24.ro. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 191 de voturi „pentru”,…

- Deputații coaliției din Comisia juridica au votat in bloc proiectele codurilor penale in forma Guvernului. USR a reclamat incalcarea tuturor procedurilor. Update 17.42: Comisia juridica a adoptat cu majoritate de voturi in bloc și proiectul de lege privind Codul Penal in forma venita de la Guvern fara…