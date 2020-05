O pisica a fost testata pozitiv la noul coronavirus, pentru prima data in Franța, dupa ce, probabil, a fost infectata de proprietarii sai, a anunțat Școala naționala veterinara din Alfort, in estul Parisului, care recomanda persoanelor infectate sa pastreze distanța fața de aceste animale de companie, scrie AFP. „Unitatea mixta de studii in virologie a Școlii naționale veterinare din Alfort (ENVA), a Agenției naționale de securitate sanitara a alimentelor, a mediului și muncii (Anses) și Inrae, in legatura cu Institutul Pasteur, a detectat prima pisica purtatoare de SRAS-CoV-2 in Franța”, scrie…