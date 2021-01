O pictura semnata de pictorul francez Edouard Manet, reprezentand un caine, care nu a mai fost expusa pana in prezent, va fi scoasa pentru prima data la licitatie in Paris luna viitoare, informeaza The Guardian. Pictura a fost realizata ca un cadou pentru Marguerite Lathuilla, a carei familie a detinut lucrarea timp de 140 de ani. Artistul francez modernist a schitat acest tablou de mici dimensiuni in 1879 pentru a-l oferi cadou lui Marguerite Lathuille, fiica unui carciumar din Paris. In ultimii 140 de ani, lucrarea a ramas in familia Lathuille, care a refuzat orice oferta de cumparare. Expertul…