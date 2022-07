O piață din Napoli se va numi Bud Spencer Probabil ca, mai tot omul, mai ales din generațiile care nu s-au nascut ieri, a auzit de Piedone ala din filmele italiene din anii ’70 – ’80. Daca v-a dus gandul la Piedone al nostru, de la București, aflat momentan in inchisoare, spuneți-i gandului sa va aduca inapoi, ca sa vorbim despre marele și remarcabilul actor Bud Spencer, pe adevaratul lui nume Carlo Pedersoli, nascut la Napoli. Așa a fost cunoscut opiniei publice, ca actor, dar el a fost și campion olimpic de inot, scenarist și producator de televiziune de succes. Deși a fost o mare vedeta, nu doar a orașului Napoli, nu doar a Italiei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

