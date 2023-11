O persoană a murit și alta a fost grav rănită în urma unui accident. A fost solicitat elicopterul SMURD Grav accident de circulație in aceasta dimineața pe o șosea din județul Arad. O mașina și un TIR s-au ciocnit pe DJ 682, intre Ususau și Lipova, iar doua persoane aflate in mașina au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de […] Articolul O persoana a murit și alta a fost grav ranita in urma unui accident. A fost solicitat elicopterul SMURD a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

