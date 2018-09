Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit carbonizata, intr-un incendiu care a izbucnit ieri noapte la o casa din Urseni, de langa Timisoara. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care imobilul s-a aprins. Alarma s-a dat chiar inainte de miezul noptii. Pompierii au sosit la fata locului cu mai multe autospeciale si au…

- Un grav accident cu trei autoturisme implicate s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN2 E85 la ieSirea din Oreavu spre Buzau. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei femei si ranirea altor patru persoane.

- La ieșire din Belint spre Lugoj, un autoturism Dacia Logan condus de un barbat a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o camioneta condusa de un alt barbat, din sens opus. Impactul a fost puternic, iar in urma lui șoferul vinovat, dar și alți doi pasageri au ramas incarcerați și au decedat,…

- O persoana a decedat, iar alte 13 au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza intoxicatiei cu ciuperci, in ultima luna, in judetul Hunedoara, medicii atragand atentia populatiei asupra pericolului pe care il poate reprezenta consumul de ciuperci culese din flora spontana. "In perioada de crestere,…

- Un tanar din Republica Moldova a murit inecat la Neptun, duminica seara. Desi pompierii de la ISU Dobrogea au reusit sa il gaseasca pe tanarul de 18 ani si sa il aduca la mal, acesta nu a mai putut fi salvat. Pompierii de la ISU Dobrgea au fost solicitati sa intervina, duminica, in jurul orei 19:00,…

- Tragedie in Arad, dupa un incendiu puternic care a avut loc intr-un cartier de blocuri. Pompierii au intervenit la inalțime pentru evacuarea persoanelor prinse intre flacarile care se manifestau violent, cu mare degajare de fum, la al doilea și al patrulea etaj al blocului. Din pacate, pentru una dintre…

- Focul a izbucnit, marti dupa-amiaza, intr-un aprtament situat la etajul al doilea al unui bloc cu patru etaje situat in cartierul aradean Confectii, iar locatarii alarmati de degajarile mari de fum au sunat la 112. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…