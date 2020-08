Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru modernizarea celei mai mari artere rutiere care traverseaza Calarasiul, un proiect cu finantare europeana in valoare de 9,35 milioane de euro, se afla in faza licitatiilor. Documentatia de proiectare, executie si asistenta tehnica a fost transmisa catre SEAP.

- Aproape 900.000 de clienti ai companiilor romanesti de distributie ale grupului Enel vor avea contoare inteligente pana la sfarsitul anului 2020, in conditiile in care investitiile in acest program, din 2015 si pana in prezent, vor atinge aproximativ 51 de milioane de euro (aproximativ 240 de milioane…

- Guvernul britanic a anuntat duminica deblocarea unui ajutor de 1,57 de miliarde de lire (1,74 miliarde de euro) pentru domeniul culturii, a carui supravietuire este pusa în pericol de pandemia de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Domeniile artelor, culturii si patrimoniului britanic,…

- Piesa pe care 6IX9INE o anunța de 2 saptamani a fost pana la urma lansata. Ea se numește TROLLZ, are un mesaj, evident, pentru hateri, și are are pana acum, dupa 8 ore de la lansare, peste 10 milioane de vizualizari pe Youtube, fiind in trending pana și in Romania, pe locul 16. Cum suna... View Article

- Numarul persoanelor care au cerut, in ultima saptamana, ajutor de șomaj, in SUA a scazut dar milioane de oameni iși pierd in continuare locurile de munca, pe fondul epidemiei de COVID-19, ceea ce sugereaza ca piața forței de munca ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a-și reveni, spune Reuters,…

- Guns N’ Roses a fost și ramane una dintre cele mai importante trupe de hard rock din istoria muzicii. O dovada a succesului uriaș pe care il are este și jocul video lansat de NetEnt in 2016. Este vorba despre un slot online extraordinar cu un RTP (Return To Player) de 96.98%. Printre simbolurile de…

- Numarul americanilor care au depus de la mijlocul lunii martie cereri pentru acordarea de alocatii de somaj a depasit nivelul record de 38,6 milioane, deoarece masurile stricte pentru tinerea sub control a raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19) au oprit brusc activitatea si au dus la un…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei, potrivit Agerpres.