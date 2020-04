Stiri pe aceeasi tema

- Peste 13,4 milioane de puieti forestieri au fost plantati de specialistii Romsilva pe perioada starii de urgenta, incepand cu 16 martie si pana in prezent, iar in total, de la inceputul campaniei de impaduriri de primavara, in fondul forestier administrat de Romsilva au fost plantati peste 18,1 milioane…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, instituția administreaza, in prezent, 3,14 milioane de hectare de paduri, dintre care 48% sunt ale statului, iar restul sunt in alte forme de proprietate și administrate de ocoale silvice private. In acest context, Codrut…

- Peste 4,25 milioane de puieti forestieri au fost plantati, pana la acest moment, pe aproximativ 1.000 de hectare, in cadrul campaniei "Luna Plantarii Arborilor", derulata in perioada 15 martie - 15 aprilie, informeaza Asociatia Administratorilor de Paduri (AAP), intr-un comunicat de presa. "Pe data…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat ca programul Rabla Plus demareaza miercuri, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), avand cel mai mare buget de cand exista programul, 140 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decat in anul 2019, program care nu conditioneaza achizitia…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat miercuri, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla Plus, iar persoanele care doresc sa-si cumpere o masina full electric sau electric hibrid plug-in pot sa se adreseze dealer-ilor validati, a anuntat miercuri Ministerul Mediului.…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta aproape 19 milioane de puieți forestieri in cursul campaniei de impaduriri de primavara, in fondul forestier de stat administrat, regenerand 8.998 de hectare, adica 71,8% din programul anual de regenerare a padurilor de stat. Campania de impaduriri de…

- Vasile Fulga este cel care a luat calea Bucureștiului pentru a arata autoritaților ceea ce considera a fi un genocid executat in padurea de garnița din Topana. Concret, intr-o parte de padure aflata in proprietatea Primariei Topana s-ar taia fara niciun fel de aviz arbori seculari deosebit de valoroși,…