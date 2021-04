Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K, care potrivit unor studii poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea „Stefan cel Mare” din…

- A aparut o noua tulpina a virusului SARS-CoV-2. Mutația a intrat in atenția cercetatorilor de la Universitatea din Liege in ianuarie 2021 și pana in prezent inca nu se cunosc reacțiile pe care le provoaca in organism, scrie b1.ro.

- Ministerul Sanatații a primit, in ultimele luni, oferte din mediul privat pentru testarea care determina infectarea cu tulpinile din Marea Britanie și Africa de Sud ale coronavirusului, insa nu le-a dat curs, scrie G4Media. Metodade testare oferita ar fi fost chiar mai ieftina decat cea folositain prezent,…

- Alte 45 de infectari au fost confirmate in Romania ca urmare a secventierii virusului din 90 de probe, anunta specialistii retelei private Medlife. Astfel, in mai putin de doua luni, in Romania au fost identificate 79 de cazuri. Specialistii cred ca cel mai probabil tulpina britanica a devenit deja…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Medicul povestesteste, in exclusiviate pentru Realitatea PLUS, cu ce ganduri s-a vaccinat, dar si care sunt sperantele sale legate de campania nationala de vaccinare derulata in prezent de autoritati. "A fost un moment de emotie si de speranta. M-am gandit la mine si la familia mea. Toate aceste luni…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca daca noua tulpina de coronavirus a fost descoperita la o pacienta care nu a fost in afara tarii, inseamna ca noua tulpina de virus se raspandeste in comunitate. ”Faptul ca am depistat-o la o pacienta, nu inseamna ca este singura…