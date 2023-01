O nouă subvenție APIA pentru tinerii fermieri Vești bune pentru tinerii fermieri, inca din prima luna a anului! A fost lansat un nou proiect de subvenții APIA pentru fermierii la inceput de drum. Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF) presupune acordarea unei plați decuplate de producție pe hectarul eligibil declarat de tanarul fermier. Intervenția CIS-YF contribuie la creșterea veniturilor acestora, dupa perioada de instalare și ulterior. Plafonul alocat pentru anul 2023 este de 12.880.000,00 euro. Cuantumul unitar planificat de 46,00 euro / ha. Sunt eligibile la plata doar primele 50 ha din orice ferma, indiferent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

