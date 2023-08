E oficial! In muntii Bucegi exista o noua specie de orhidee si oamenii de stiinta confirma. Floarea a fost observata prima data in 2009, dar ulterior s-a crezut ca specia a fost distrusa din cauza dezvoltarii imobiliare din zona. Anul trecut, cercetatorii au gasit din nou floarea in partea de sud-est a Parcului Natural Bucegi. Specialistii de la Univesitatea de Științe Agronomice din Bucuresti au stabilit ca specia poate forma populații stabile si numeroase. Orhideea de Bucegi are florile inchise, culori discrete si este lipsita de miros.