Stiri pe aceeasi tema

- O specie de dinozaur a fost descoperita la zeci de ani dupa ce oasele sale au fost dezgropate, potrivit unui nou studiu. Oamenii de stiinta au numit reptila antica Brighstoneus simmondsi și cred ca provine din perioada Cretacicului inferior, acum aproximativ 125 de milioane de ani. Colectionarul…

- O specie de dinozaur a fost descoperita la zeci de ani dupa ce oasele sale au fost dezgropate. Oamenii de stiinta au numit reptila antica Brighstoneus simmondsi și cred ca provine din perioada Cretacicului inferior, acum aproximativ 125 de milioane de ani

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Oamenii de știința au gasit indicii despre ceea ce ar putea fi prima planeta descoperita in afara galaxiei noastre, relateaza BBC. Pana in prezent au fost descoperite aproape 5.000 de „exoplanete” – lumi care orbiteaza in jurul unor stele dincolo de Soare, dar toate acestea au fost localizate in interiorul…

- Descoperire incredibila in America Latina. O noua specie de reptila a fost gasita de catre cercetatorii din Peru. Așa arata șoparla Liolaemus warjantay. Coloritul sau este unul aparte. Cum arata cea mai noua specie de șoparla Oamenii de știința au descoperit o noua specie de șoparla in Peru, a declarat…

- Cu cateva sute de milioane de ani inainte ca un asteroid sa provoace extinctia dinozaurilor, eruptiile vulcanice au accelerat ascensiunea acestora la putere, relateaza UPI, potrivit Agerpres. Potrivit unui nou studiu, publicat luni in jurnalul stiintific PNAS, o serie de eruptii vulcanice, care au…

- Oamenii care traiau in urma cu aproximativ 9.000 de ani in sudul Chinei au invatat sa produca bere din plante cultivate, potrivit descoperirilor realizate in timpul unor excavatii in situl Qiaotou din orasul Yiwu, supranumit ''supermarketul lumii'', situat in provincia Zhejiang din estul…

- Oamenii de știința din Africa de Sud au detectat o noua varianta a coronavirusului cu multiple mutații. Inca nu se știe daca este mai contagioasa sau capabila sa anuleze imunitatea oferita de vaccin sau de infecțiile anterioare, transmite Reuters. Noua varianta, denumita C.1.2, detectata pentru…