O nouă sesiune a cursului INTRASTAT Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza in data de 27 aprilie 2023 o noua sesiune a cursului INTRASTAT. Instrastat este un sistem de colectare a datelor statistice folosit de catre toate companiile din țari membre ale Uniunii Europene care comercializeaza bunuri altor state din UE. Trainingul […] The post O noua sesiune a cursului INTRASTAT appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de parteneriat și Art Fo-rest Company SRL deruleaza Proiectul “FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, dedicat dezvoltarii competențelor profesionale…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a comunicat calendarul urmatoarelor cursuri autorizate de formare profesionala organizate in luna aprilie: – expert achiziții publice, perioada 3-aprilie – manager proiect, perioada 4-21 aprilie – expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene,…

- ADVERTORIAL. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de parteneriat și Art Fo-rest Company SRL deruleaza Proiectul “FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, dedicat dezvoltarii competențelor profesionale…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza marți, 28 februarie 2023, cu incepere de la ora 1100, in Sala BANAT a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (etaj I) seminarul de informare…

- In calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța stadiul actual de realizare a obiectivelor asumate prin Proiectul “FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest” prin prisma realizarilor obținute.

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 16 februarie 2023, ora 11:00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22) un seminar…