Stiri pe aceeasi tema

- „Erendira&buna-sa/replayed”, spectacol al companiei Arte-Factum, va avea premiera in cadrul stagiunii independente Nocturnalii, joi, 18 noiembrie, de la ora 19, in sala Studio a Teatrului Maghiar din Timișoara. Spectacolul este rezultatul celui mai recent Laborator de introspecție teatrala al regizorului…

- ”Erendira&buna-sa/replayed”, spectacol al companiei Arte-Factum, va avea premiera in cadrul stagiunii independente Nocturnalii, joi, 18 noiembrie 2021, de la ora 19, in sala Studio a Teatrului Maghiar din Timișoara. Spectacolul este rezultatul celui mai recent Laborator de introspecție teatrala al …

- Articolul VIDEO De sarbatori, buzoienii vor admira doar spectacolul luminițelor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul va fi impodobit, in luna decembrie, cu mii de luminițe și zeci de figurine colorate. Autoritațile au anunțat deja ca tradiționalele spectacole de Craciun și Anul Nou, din…

- In 11 noiembrie 2021 se implinesc 200 de ani de la nașterea scriitorului Feodor Mihailovici Dostoievski. Compania independenta Arte-Factum celebreaza bicentenarul cu #dosztoievskij [email protected]/reopening #6, spectacol al regizorului Levente Kocsardi. Spectacolul se desfașoara de la ora 19, in Studioul Franciscan…

- Teatrul Național din Timișoara pregatește o noua premiera, „Piesa pentru femei și barbați”, care va fi jucata marți, 2 noiembrie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național. Spectacolul este pus in scena și regizat de Sabin Popescu, dupa scenetele și proza dramatica a lui Daniil Harms, un precursor…

- Teatrul National din Timisoara pregateste o noua premiera, spectacolul „Piesa pentru femei si barbati” dupa scenetele si proza dramatica ale lui Daniil Harms, in regia artistica a lui Sabin Popescu. Lumea lui Daniil Harms, plina de umor absurd, se dezarticuleaza in clisee, demonstrand ca pana…

- Horatiu Malaele, Razvan Vasilescu si Mihai Constantin readuc in fața publicului textul lui Victor Ion Popa – „Take, Ianke si Cadar”. Spectacolul se va juca, in premiera pentru orașul nostru, pe scena Operei Romane luni, 11 octombrie (reprezentație care este deja sold out) și marți, 12 octombrie, incepand…

- Un spectacol de teatru in premiera la Buzau a avut loc, luni seara, in Parcul Tineretului: o piesa special adaptata pentru copiii cu deficiențe de vedere, auz și vorbire. Conform organizatorilor evenimentului, piesa de teatru se adreseaza și celorlalți copii, care vor sa descopere cum funcționeaza lumea…