Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca statul roman are nevoie de o reforma profunda. El vorbește mai exact de sectorul bugetar, unde vrea sa introduca criterii de performanța. „Trebuie o reforma din temelii. Nu-i mai vad pe liderii de Sindicat din Polițiesa vina și sa ne spuna. Nu au…

- Muzeul „Cuibul visurilor” din Maieru a inaugurat zilele trecute un emoționant omagiu in amintirea unei mari campioane olimpice. Este vorba despre atleta Maria Cioncan, originara din Maieru, care s-a stins la varsta de doar 29 de ani, in urma unui tragic accident de mașina. Sportiva este celebrata in…

- Primele cinci fonduri de investitii sunt toate situate la o performanta cumulata de peste 30%, in ultimii trei ani, care inseamna 10% plus in fiecare an, a declarat, miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga. "Daca ne uitam la performanta, aceasta explica trendurile…

- Barcelona a invins Deportivo Alaves, scor 5-1, in runda #23 din La Liga, iar Lionel Messi (33 de ani) l-a egalat pe fostul sau coechipier, Xavi (41 de ani), intr-un clasament al partidelor disputate in La Liga in tricoul „blaugrana”. Barcelona continua forma buna in campionat și a ajuns la 12 meciuri…

- Pentru taierea și toaletarea arborilor, pe raza municipiului Pitești, activitate care se desfașoara pe toata durata anului calendaristic, S.C. Salpitflor Green S.A., prin secția Spații Verzi, folosea un utilaj fabricat in 1995. Uzarea acestuia, neincadrarea in normele europene din punct de vedere al…

- BM: Remunerare a angajaților din sistemul bugetar in funcție de performanța Foto: sjc-cjs.org Banca Mondiala recomanda României sa ia în calcul remunerarea angajaților din sistemul bugetar în funcție de performanța, așa cum se întâmpla în majoritatea…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca e nevoie de modificarea legii salarizarii bugetarilor și de o noua lege a pensiilor bazata pe contributivitate. Noua lege ar trebui sa introduca indicatori de performanța pentru bugetari. De asemenea, acesta a spus ca potrivit actualei legi a salarizarii, președintele…

- CEO-ul Jean-Phillipe Imparato lucreaza la un plan privind innoirea gamei Peugeot in urmatorii ani. "Vreau sa avem o lansare majora in fiecare an. Despre cea din 2021 vom oferi informații in martie," a declarat șeful Peugeot. Francezii pregatesc o generație noua pentru 308, dar și versiuni de performanța…