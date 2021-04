Raul Cristian Petrescu a demonstrat ca este un profesionist cu o cariera impecabila și revine in echipa Direcției Antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala. El a fost numit de președintele ANAF, Mirela Calugareanu, in funcția de director general adjunct al Direcției Antifrauda, printr-un ordin semnat pe 1 aprilie.

Raul Cristian Petrescu are o experiența de peste 10 ani in administrația fiscala și s-a specializat in domeniul antifrauda. A coordonat Direcția Generala Antifrauda Fiscala, formandu-se profesional in Direcția Generala a Finanțelor Publice și Direcția…