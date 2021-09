O nouă minune marca Drulă: Ordine de ministru cu dedicație Din punct de vedere al artificiilor legislative, al eludarii prevederilor normative sau al unor acte juridice dedicate, nu se vede nici o diferența intre actualul mandat de la transporturi si cele anterioare ale altor partide politice. Fiecare echipa instalata la conducerea acestui minister a venit cu proprii clienți preferați si cu propriile teme pe care de fiecare data le-a indeplinit cu celeritate, asta dupa defilarea deja celebrei strigari ca „cei dinainte numai prostii au facut!”. Surprizele nu contenesc sa apara in zona transporturilor. La data de 6 august, la Ministerul Transporturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

