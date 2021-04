Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Șalaru are 54 de ani și este din Botoșani. In trecut a lucrat intr-o fabrica de textile. De asemenea, a fost și asistenta maternala pentru 21 de copii, dupa ce au fost lasați in grija statului. Este mama de imprumut de 20 de ani, iar toți copiii ce au plecat de la ea sunt […] The post Mama de…

- Tanara din Botoșani este unul dintre cei mai constanți sportivi ai Romaniei, ea reușind in ultimii patru ani sa domine categoria la care evolueaza pe plan european și sa fie pe podium la Campionatele Mondiale.

- Dupa ultima incidența a cazurilor de infectare cu noul virus calculata la numarul de pozitivi la mia de locuitori, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) are la dispoziție un termen de 48 de ore pentru convocarea acestei structuri.

- Promulgarea de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a legii privind eliminarea ”pensiilor speciale” de care beneficiau foștii parlamentari a provocat o acțiune concertata a celor vizați, care vor sa atace actul normativ la toate forurile de decizie.

- Universitatea Craiova si-a adjudecat toate punctele in meciul cu FC Botosani, dar nu a fost singurul obiectiv atins in acest duel. La jocul de sambata, alb-albastrii au evoluat cu tricouri speciale. Au avut imprimate pe umarul stang un badge dedicat zilei de 8 martie. Tricourile urmeaza sa fie scoase…

- Pe 17 ianuarie 2020, cu vreo doua luni inaintea intrarii Romaniei in starea de urgența, la Botoșani avea loc cel mai mare spectacol indoor dupa revoluție. Aproape 2.000 de oameni au umplut Sala Polivalenta la un show cu Holograf cap de afiș.

- Traditia romaneasca continua sa traiasca in viata tuturor celor care vor sa-si aminteasca de trecut, de bunici, de satul natal. Lumea rurala a fost intotdeauna bogata in obiceiuri si traditii cu intelesuri profunde, care vorbesc despre relatiile dintre oameni sau dintre oameni si natura. Anumite elemente…

- Un flux special pentru vaccinarea anti-COVID-19 a cadrelor didactice va fi creat, incepand cu 8 februarie, in municipiul Botosani, a declarat, miercuri, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, transmite G4Media.ro.