O nouă materie opțională își croiește drum spre licee: 'Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România' Elevii de liceu ar putea studia incepand cu anul școlar 2023-2024 disciplina opționala „Istoria Revoluției din 1989 și a schimbarii de regim din Romania", potrivit unui proiect de lege care așteapta votul in Camera Deputaților.

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE…

