- Hamburger Morgenpost, o publicatie din Germania, ii critica dur pe romani, bulgari si ucrainieni pentru ca refuza vaccinarea intr-un material care poarta titlul de „Idiotii Europei”, citandu-l pe Angel Kuntschew, inspector bulgar pe sanatate. Potrivit digi24.ro , articolul scrie despre criza de personal…

- O asistenta de la Spitalul Sf. Pantelimon din București a fost surprinsa in acest weekend in timp ce se odihnea preț de cateva minute intr-o cutie de carton pe post de scaun, pentru ca toate paturile și scaunele din spital sunt ocupate, se arata intr-o postare pusa de RO Vaccinare pe pagina de Facebook.…

- Romania se claseaza in top trei țari din Europa in privința numarului de morți Covid-19 inregistrați in ultimele 24 de ore. Țara noastra se afla pe locul doi, dupa Rusia, cu un numra de 357 de morți, potrivit Worldometers.info. Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore 936 de morți, iar Ucraina,…

- Alte 1.371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 21 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 5-Germania, 4-Italia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate –…

- Alte 579 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 512 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Turcia, 2-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Marea Britanie, 1-Germania, 1-Rusia, 1-Romania.…

- Pretul locuintelor din Romania a crescut cu 28,4% in perioada 2015-2020, comparativ cu alte tari din Europa de Est, unde preturile medii au avansat cu 78,5% in Ungaria, 53,9% in Cehia, 37,4% in Bulgaria si 35,4% in Polonia, spune Cristian Popa, membru CA al BNR, intr-o postare pe Facebook, anunța…