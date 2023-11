Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii Houthi susținuți de Iran publica ieri un prim videoclip care arata lansari de rachete și drone din Yemen in Israel.Unele dintre proiectile au fost interceptate de sistemele de aparare aeriana și avioanele de lupta israeliene, in timp ce cel puțin unul ar fi aterizat in deșertul iordanian.…

- Cu 120.000 de israelieni evacuați din casele lor pentru a fugi de proiectile și infiltrații, Israelul se confrunta cu cea mai mare și mai diversificata provocare de la razboiul din 1973. Fronturile din Cisiordania, Liban, Siria, Irak și Yemen - toate susținute de Iran - se vor activa cu fitilul aprins…

- O implicare a Hezbollah in conflict ar complica situația Israelului și ar mari riscul de extindere a conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Reuters. Oficialii americani citați de New York Times cred ca gruparea libaneza nu vrea acest lucru deocamdata, dar ar putea fi totuși presata sa intervina,…

- Iranul si gruparea militanta islamista palestiniana Hamas, care conduce Gaza, au discutat despre intarirea rezistentei lor impotriva Israelului in timpul unei intalniri in capitala Qatarului, Doha, relateaza duminica DPA, care citeaza media din Iran.Ministrul iranian de externe, Hussein Amirabdollahian,…

- Ungaria nu va permite desfasurarea niciunei demonstratii de sustinere a „organizatiilor teroriste”, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, adaugand ca toti cetatenii ungari trebuie sa se simta in siguranta, indiferent de religie sau origine, relateaza Reuters si MTI.…

- Intr-un articol de opinie pentru New York Times, analistul și scriitorul Thomas L. Friedman, caștigator a trei premii Pulitzer și cunoscator fin al situației din Orientul Mijlociu, explica ce ar fi putut declanșa nivelul de barbarie a teroriștilor Hamas, dar și strategia din spatele atacului.

- In Israel s-a format un asa-numit guvern de razboi, care a unit toate fortele politice in lupta cu Hamas. Premierul Netanyahu a declarat ca niciun membru al organizatiei teroriste nu va mai ramane in viața, iar armata se pregateste de o incursiune terestra.

- Hamas: „Nu vom negocia in privința ostaticilor pana la incheierea luptelor”Ismail Haniyeh, șeful biroului politic al Hamas, afirma ca nu va negocia cu Israelul in legatura cu ostaticii pe care i-a capturat pana cand luptele nu se vor incheia."Am informat toate parțile care ne-au contactat cu privire…