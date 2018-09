Stiri pe aceeasi tema

- Pilotii din Germania ai companiei Ryanair au anunțat ca vor declanșa miercuri, o greva de 24 de ore. Ca și la celelalte proteste, aceștia cer incherea unor noi contracte de munca, prin care sa li se asigure salarii mai mari si conditii mai bune de lucru, scrie libertatea.ro.

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost, transmit Deutsche Welle, DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Vineri sunt anulate aproape…

- Greva de 24 de ore a pilotilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleaca si vin inspre Romania. Peste 400 de zboruri au fost suspendate vineri in Europa, din cauza grevei pilotilor Ryanair din Germania, Suedia, Irlanda, Belgia si Olanda, afectand peste…

- Greva de 24 de ore a pilotilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleaca si vin inspre Romania, scrie Mediafax. Conform datelor oferite de Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, au fost ...

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters.

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters. Deja operatorul aerian irlandez anulase 146 de curse…

- Pilotii companiei aeriene Ryanair din Germania au anuntat miercuri ca vor organiza o greva de 24 de ore vineri, alaturandu-se initiativei pilotilor din Irlanda, Suedia si Belgia, relateaza Reuters. Compania aeriana a anuntat anul trecut ca va recunoaste oficial uniunile pilotilor,…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a avertizat luni ca în perioada verii pretul mediu al biletelor va fi mai redus decât se estima, din cauza concurentei ridicate, a vremii deosebit de calde din nordul Europei si a incertitudinilor