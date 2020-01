O nouă formă de auroră boreală, descoperită de pasionaţi şi cercetători finlandezi O noua forma de aurora boreala, care a fost numita ''dune'', a fost descoperita de pasionati finlandezi, alaturi de oameni de stiinta, a anuntat miercuri Institutul finlandez de meteorologie din cadrul Universitatii din Helsinki, citat de agentia Xinhua.



Noua forma a luminilor nordului a fost descoperita pentru prima data in 2018, in fotografii surprinse de pasionati care colaborau cu institutul de meteorologie. Ei au numit aceasta forma ''dune'' datorita asemanarii cu dunele de nisip de pe o plaja. Culoarea lor este verde. Mai multe aparitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

