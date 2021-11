O nouă conducere numită de Parlament la Institutul Cultural Român ​Senatul a numit luni, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votati Liviu Jicman ca presedinte, Mirel Talos si Attila Weinberger - vicepresedinti si 14 membri pentru Consiliul de conducere al institutiei.

Senatorii au fost prezenti fizic, votul secret fiind exprimat prin buletine de vot.

Anterior sedintei de plen, Comisiile de politica externa si de cultura ale Senatului i-au audiat pe candidatii propusi de grupurile parlamentare sau uniunile de creatori.

Pentru functia de presedinte al ICR, Liviu Jicman, propus de grupul PNL, a primit, în plenul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

