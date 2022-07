O noua companie aeriana romaneasca Compania a fost lansata de fosti sefi ai liniei aeriene de stat Romavia si va opera deocamdata doar curse charter cu doua avioane englezesti. O parte din fosta conducere a companiei aeriene de stat Romavia, intrata in faliment in 2014, a lansat o noua companie aeriana specializata pe curse charter, Aviro Air, care a devenit acum operationala si a preluat o mare parte a angajatilor Romavia, a anuntat, miercuri, noua companie. Romavia a fost infiintata in 1991, sub coordonarea Ministerului Apararii, si a fost folosita in special de catre demnitarii romani. Compania a avut exclusivitate… Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…

Sursa articol: ziuanews.ro

