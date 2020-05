O nouă campanie socială lansată de Custodele Coroanei. Cui i se adresează și cum puteți ajuta Pentru ca mii de varstnici din toata tara sunt singuri si nu mai au pe nimeni alaturi, Fundatia Regala Margareta a lansat campania ”Avem o dragoste de dat pentru cei care ne-au construit viitorul”. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Fundatiei. ”Dorim sa ne aratam recunostinta fata de varstnicii care au contribuit la formarea generatiilor de astazi. Ei ne-au oferit atat de mult. Acum este randul nostru sa le intindem mana. Ma gandesc la bunica mea, Regina Mama Elena, care a facut atat de mult pentru tatal meu si pentru mine. Sunt sigura ca intelegeti foarte bine aceste sentimente. Puteti… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

