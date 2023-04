O nouă bombă stă să explodeze în curtea Hidroelectrica Perla energiei romanești, așa cum este numita Hidroelectrica, pune penalitați pe facturile pe care le trimite cu mare intarziere. Ultimele facturi primite de clienți sunt cele din august 2022. Hidroelectrica factureaza penalitați pentru debite care nu au fost facturate, deci clientul platește pentru culpa societații care nu a emis facturile la termen. Compania face asta pentru a evita imputarea de catre Curtea de Conturi a sumelor care vor fi inregistrate ca prejudicii urmare a faptului ca nu au fost emise facturile, penalitați și dobanzi, au declarat pentru Puterea surse bine informate. Ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

