- Conform metodologiei in vigoare, ieri, 31 martie 2021, au fost afișate rezultatele simularii examenului de bacalaureat. Dintr-un total de 5034 candidați inscriși, s-au prezentat, la toate probele, 3538 candidați, fiind declarați neprezentați, pe probe, dupa cum urmeaza: Ea) 1109 candidați;…

- Conform OME nr. 3449/05.03.2021, in scopul familiarizarii elevilor cu rigorile unui examen national de bacalaureat, dar și pentru optimizarea rezultatelor obținute de aceștia la finalul studiilor liceale, in perioada 22 – 25 martie 2021, un numar de 2995 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a din…

- Procent de promovare la simularea examenului de bacalaureat de 40,71% Procentul de promovare la simularea examenului de bacalaureat este de 40,71%, a anuntat Ministerul Educatiei. Rezultatele sunt mai bune decât cele obtinute în perioada 2016 - 2018, dar mai slabe decât…

- Rezultate surprinzatoare la simularea examenului de Bacalaureat de anul acesta. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare este mai mare decat in anii 2016, 2017 și 2018. 16 elevi au obținut media 10. Ministerul Educației a anunțat ca miercuri s-a finalizat activitatea privind simularea examenului…

- Procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 6) la simularea examenului de bacalaureat este de 40,71%, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei. Astfel, la proba de Limba si literatura româna, procentul de promovare (note…

- 40,71% este rata de promovare la simularea examenului de Bacalaureat din acest an. 16 elevi au obținut media 10, potrivit ministerului Educației. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare din acest an este mai mare decat in anii 2016, 2017 și 2018. Ministerul Educației a anunțat ca miercuri…

- Notele de la simularea examenului de BAC pot fi trecute in catalog, la cerere. In intervalul, 22-31 martie 2021, se desfașoara, la nivel național, simularea examenului de bacalaureat, sesiunea 2021. Obiectivele simularii sunt reprezentate de familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și otimizarea…

- Simularea examenului national de bacalaureat continua. Azi, proba obligatorie a profilului. Simularea examenului national de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a continua, marti, cu proba obligatorie a profilului. Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii…