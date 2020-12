"O nesimțire totală": Cum a fost trasă pe sfoară o cumpărătoare A mers la magazin sa cumpere un set de carne pentru supe, dar avut parte de o surpriza neplacuta. O cumparatoare a relatat pe rețelele de socializare cum a fost inșelata de un producator de carne autohton. Potrivit ei, in cutia procurata nu se regasea ceea ce era indicat pe ambalaj. "Rușine sa va fie. O nesimțire totala! Calitativ a fost doar ambalate, frumos s-au ascuns giturile și aripile Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii nu l-au lasat pe George Simion sa aprinda lumanari in memoria Revoluției pe treptele Catedralei, unde au murit primii eroi in 16 decembrie 1989. Ei l-au acuzat ca are in partid militari care au tras in revoluționari. Revoluționarii care au participat miercuri la comemorarea a 31 de ani de…

- Drama traita de rudele pacienților uciși de COVID-19 pare ca este infinita, dovada venind in fiecare zi de la alte și alte familii. Dupa ce mai multe persoane s-au plans și au acuzat cadrele medicale de ignoranța și nepasare cu privire la comunicarea pe care o au cu rudele pacienților cu COVID, a venit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe Klaus Iohannis ca a ales sa abordeze tragedia de la Piatra Neamt intr-o cheie politica, in momentul in care a gasit PSD vinovat de ceea ce s-a intamplat acolo.

- Violata ani la rand de tata pe vremea cand era minora, abuzuri in urma caruia a nascut o fetita, o tanara din Timis l-a chemat in instanta pe individ. Fata a hotarat sa rupa tacerea dupa ce tatal, disperat ca fata a fugit, a amenintat-o ca-i ucide fetita. Individul e judecat pentru viol si incest.

- Scandal cu iz electoral la Falești, acolo unde candidatul independent la prezidențiale, Igor Dodon, urma sa aiba, azi dimineața, o intalnire cu alegatorii. Unul dintre contracandidații sai, Renato Usatii, a venit și el la intrevedere, pentru a-i pune mai multe intrebari lui Dodon, dar și pentru a raspunde,…

- Purtatorul de cuvant al OMS spune ca exista mai multe metode de a combate pandemia, cele mai eficiente fiind și cele mai simple: igiena, distanțare sociala și urmarirea cazurilor. SURSE: Masca, obligatorie in spațiile deschise in județele unde rata de infectare va depași 3 la mie Pentru a evita…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca nu mai merge la o dezbatere publica fața in fața cu vlogger-ul Selly, ce ar fi trebuit... The post Video fabulos! Selly ii bate obrazul ministrului Educatiei, Monica Anisie: “Nu va e rușine, doamna?” appeared first on Renasterea banateana .