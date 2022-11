Stiri pe aceeasi tema

- Nava sub pavilion Togo venea din Turcia și se deplasa in amonte spre portul Galați. A eșuat pe malul drept al canalului Sulina și a fost pe puntul de a se lovi de un ponton. Nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale, dar a fost nevoie de un remorcher al Administratiei Fluviale Dunarea de Jos…

- O nava a esuat la Partizani, pe canalul Sulina, in timp ce se indrepta spre Portul Galați. Nava este incarcata cu 5000 de tone de minereu de fier si venea din Turcia, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Creșterea prețurilor la energie in urma izbucnirii razboiului din Ucraina a creat un „nou tip” de om. Și anume acela care nu mai e motivat doar de vremea calda, ci și de o anumita posibilitate. Afla ce este turistul energetic și cum poți fi ca el. Dupa ce in timpul pandemiei de coronavirus s-a raspandit…

- Salvatorii greci au recuperat, miercuri, 20 de cadavre ale unor migranti care s-au inecat dupa ce ambarcatiunea lor s-a rasturnat in timp ce incercau sa treaca din Turcia in Grecia, dar sunt temeri ca alte cateva zeci de oameni ar putea fi morti, relateaza Reuters. Ambarcatiunea s-a scufundat marti…

- Este gata de plecare prima nava incarcata cu cereale in Port Docuri Galati. Cerealele au fost aduse direct la silozuri, in port, cu trenul pe calea larga, recent reabilitata. Nava va pleca spre Grecia. ”In Portul Docuri Galati s-a finalizat incarcarea primei nave cu grau de provenienta Ucraina. Nava…

- Faimosul tren Orient Express a ajuns in Romania, luni, 29 august 2022, urmand sa-și continue calatoria, marți dimineața, spre Bulgaria și Turcia. Luni dimineața, trenul s-a oprit in gara Brașov, venind de la Budapesta. De la Brașov, programul oficial al trenului mai menționa, in Romania, doua opriri.…

- Incidentul s-a produs sambata, 27 august, in dreptul fabricii Yazaki, la ieșirea din Braila. Pentru ca nu fusese corect echilibrata, barca s-a rasturnat, iar cei 11 ocupanți, printre care și trei copii, s-au luptat sa iși salveze viețile

- O țara europeana cu 528 de kilometri de litoral, necunoscuta romanilor, e tot mai tentanta printre cei care s-au saturat de Grecia și Turcia și cauta destinații noi, la prețuri pentru orice buzunar.