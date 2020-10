Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi americana a trecut miercuri prin stramtoarea Taiwan, a anuntat US Navy, o operatiune riscand sa provoace furia Chinei care revendica suveranitatea asupra acestei regiuni, noteaza AFP potrivit Agerpres. Distrugatorul lansator de rachete "USS Barry a desfasurat o operatiune de rutina…

- China va avea reactia „necesara” fata de eventualele vanzari de arme americane catre Taiwan, avertizeaza Beijingul, indemnand tarile asiatice sa fie vigilente in legatura cu strategia Statelor Unite in regiune.

- O reforma a Consiliului de Securitate al ONU, înghețat în componența sa din cel de-al doilea razboi mondial, a fost solicitata mai mult ca niciodata în aceasta saptamâna la Adunarea generala anuala a Organizației, dar cu puține speranțe de progrese în situația în…

- Un inalt responsabil american va merge in Taiwan pentru a fi prezent la o ceremonie in memoria fostului presedinte Lee Teng-hui, a doua vizita a unui oficial cu rang inalt din partea Statelor Unite care risca sa provoace furia Chinei, relateaza miercuri AFP.Subsecretarul de stat pentru crestere…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a constatat marti ca Statele Unite au incalcat regulile comerciale internationale prin impunerea unor tarife de mai multe miliarde de dolari Chinei, in razboiul comercial al presedintelui Donald Trump cu Beijingul, decizie care a nemultumit puternic Washingtonul,…

- Motivele demisiei nu au fost precizate imediat. Ministerul chinez de Externe, care acuza tweetul lui Pompeo, a anuntat ca nu a fost informat cuprivire la aceasta demisie. Seful diplomatiei americane ii multumeste ambasadorului si apreciaza, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Terry Branstad a ”contribuit…

- CHIȘINAU, 13 sept - Sputnik. Beijingul cons in ultimii 20 de ani, Statele Unite au declanșat in mod ilegal razboaie in Irak, Siria și Libia. Acțiunile agresive ale Washingtonului au provocat moartea a peste 800 de mii de oameniidera ca principala amenințare la adresa ordinii internaționale vine de…

- Arata ca o scena dintr-un film science fiction. Ieșiți din avioanele Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, cainii robot cu patru picioare au luat-o la fuga pe un aerodrom din deșertul Mojave, oferind o posibila previzualizare a razboaielor din viitor. Insa exercițiul desfașurat saptamana trecuta, unul…