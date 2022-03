O mașină de raliu s-a răsturnat, rănind grav un spectator. Accidentul, în Brașov Cadrele medicale au intervenit de urgența pentru a acorda primul-ajutor unui tanar spectator ranit in urma unui incident. Un accident cu urmari grave s-a produs duminica, 27 martie, in cadrul unui concurs de raliu desfașurat in Brașov, potrivit digi24.ro. O mașina s-a rasturnat și a ranit un spectator. Revenim cu detalii! The post O mașina de raliu s-a rasturnat, ranind grav un spectator. Accidentul, in Brașov first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT mortal la un raliu in Brașov: Spectator de 19 ani, spulberat de un Lamborghini Huracan Un tanar de 19 ani, spectator la o competiție auto in Brașov, a murit dupa ce una dintre mașinile din concurs l-a lovit. Un Lamborghini Huracan a ieșit in decor și s-a rasturnat. Potrivit IPJ Brașov, in cadrul…

- Un spectator a fost grav ranit, duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov. La fata locului au fost trimisi paramedicii, care au facut manevrele de resuscitare, insa acestea nu au reusit, fiind declarat decesul. Barbatul a fost…

- Un spectator a fost grav ranit, duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov. La fata locului au fost trimisi paramedicii, care au inceput manevrele de resuscitare, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O adolescenta a fost ranita, dupa ce mașina in care era pasagera s-a rasturnat pe camp, pe DN2C, in Padina. Autoturismul era condus de un tanar incepator. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Pogoanele catre Slobozia, de catre un șofer de 18 ani, din Pogoanele,…

- In aceasta seara, un copil, in varsta de 6 ani, a fost accidentat de un autoturism, pe DJ203K, in localitatea Sageata, traficul fiind dirijat. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca un șofer de 49 de ani, din Sageata, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Sageata catre Robeasca a…

- O mașina a plonjat intr-un rau, luni, 24 ianuarie, intre Sacuieu și Scrind Frasinet, județul Cluj. Accidentul din zona de munte a fost anunțat de ISU Cluj, care intervine pentru a acorda primul ajutor.Accident rutier produs in jurul orei 10.00, pe DJ 103H, pe raza localitații Sacuieu, județul Cluj. Din…

- In urma cu puțin timp, un autoturism s-a rasturnat intre Cușma și Satu Nou. Unul dintre cei trei barbați aflați in autoturism a murit, la scurt timp. Accidentul s-a produs in aceasta seara, intre Cușma și Satu Nou. Din primele informații rezulta faptul ca un autoturism s-a rasturnat in afara parții…

- O mașina in care se aflau un adult și doi copii a fost lovita de tren in Miceștii de Campie. Deocamdata nu se cunoaște starea victimelor. In trenul implicat in accident se aflau 20 de calatori. UPDATE: Doi adolescenți de 15 și 17 ani, care se aflau pe bancheta din spate a autoturismului au decedat…