O mașină cu geamuri aburite a atras atenția jandarmilor timișoreni. Ce au descoperit înăuntru Un echipaj din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, aflat in timpul serviciului de patrulare, sambata dimineața, a identificat intr-un autovehicul trei barbați, cu varste de 16, 26, respectiv 27 de ani. Aceștia aveau asupra lor ustensile de patruns in locuințe (rangi și alte corpuri contondente), precum și obiecte de valoare. Jandarmilor le-a atras atenția […] Articolul O mașina cu geamuri aburite a atras atenția jandarmilor timișoreni. Ce au descoperit inauntru a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

