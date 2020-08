Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Scheia, un barbat de 26 de ani din orasul Gura Humorului a surprins si accidentat o minora de 12 ani, din municipiul Suceava, angajata in traversarea strazii printr-un loc nemarcat si fara sa se asigure corespunzator. In urma evenimentului rutier a rezultat…

- Duminica, 19 iulie, in jurul orei 19:15, modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Falticeni, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ, a intervenit in urma unui accident rutier, produs pe raza localitatii Boroaia, a anunțat putatorul de cuvant al ISU…

- Imagini accident mortal. O mașina a cazut intr-o prapastie. Șoferul a decedat, iar ceilalți doi ocupanți ai autoturismului au fost raniți grav.foto Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani, din Radauți, jud.…

- Un accident grav s-a produs astazi in localitatea Putna unde o mașina a lovit in plin doi pietoni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, este vorba de o femeie si o fetița de 12 ani care au fost preluate de catre ambulante SMURD si SAJ si transportate la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat intr-o intervenție telefonica la Radio Top, ca vazand ca se bate pasul pe loc a avut o discuție ieri cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pe tema deblocarii situației de la Șcheia, solicitand convocarea Comitetului Județean pentru…

- O cisterna incarcata cu lapte s-a rasturnat intr-o rapa pe raza localitații Poiana Stampei in Pasul Tihuța, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Din nefericire șoferul a decedat. ”Soferul a fost incarcerat. A fost extras dar din nefericire era decedat”, a spus Galeata. Au intervenit…

- In perioada 11-13 mai a.c., Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava a desfașurat misiuni de asanare și distrugere a muniției neexplodate, pe raza localitații Neagra, din orașul Broșteni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.…