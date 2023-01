Stiri pe aceeasi tema

- Marti dimineata, in jurul orei 8, ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un autoturism aflat in mers pe DN 68A, la intrarea in localitatea Margina. La fața locului s-au deplasat de urgența 6 pompieri din cadrul Stației de Pompieri Faget, cu doua autospeciale de stingere…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…

- Dupa ce au fost facute publice informațiile referitoare la inițiativa primarului Cristian Matei de a dubla amenzile, USR Turda iese in atenția publica și le amintește turdenilor ca primarul Turzii a fost surprins de mai multe ori parcandu-și mașina in locuri interzise. In urma cu cateva zile, atat…

- Un grav accident de circulație a avut loc marți, in jurul orei 12, pe DN 68A, intre Margina și Faget. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 5 adulți și 2 copii. La locul accidentului au intervenit doua elicoptere SMURD, de la Arad și Caransebeș, o autospeciala…

- In data de 2 noiembrie a.c., in jurul orei 10.00, cu ocazia activitaților specifice de control in trafic desfașurate, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au efectuat un semnal de oprire pentru un autovehicul, care circula pe raza comunei Homocea, insa conducatorul auto nu a oprit, avariind totodata…

- Masuri educative pentru cei doi adolescenți din Tamboești care in decembrie anul trecut au fost vedete preț de cateva zile pe TikTok, unde a aparut un filmuleț in care dansau pe o autospeciala de poliție. Teribiliști la momentul faptei, adolescenții probabil au realizat ca gestul lor poate avea consecințe…