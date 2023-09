Stiri pe aceeasi tema

- Forte si mijloace din cadrul ISU Cluj, aflate in misiune la Raliul Clujului, au fost solicitate sa acorde prim ajutor calificat unui echipaj implicat intr un accident petrecut in timpul cursei, in apropiere de localitatea Dangau.Potrivit ISU Cluj, imediat s au deplasat la fata locului doua ambulante…

- Accident la Raliul Clujului! Forțe din cadrul ISU Cluj au fost solicitate sa acorde prim ajutor calificat unui echipaj implicat intr-un accident petrecut in timpul cursei, in apropiere de localitatea Dangau. „Imediat s-au deplasat la fața locului doua ambulanțe SMURD și o autospeciala cu modul de…

- Imagini dramatice au fost surprinse, la primele ore ale zilei de marți, inainte de ivirea zorilor, in apropiere de Isaccea. Din primele informații, noi drone lansate de partea rusa au cazut pe malul ucrainean al Dunarii marți, in apropiere de localitatea tulceana Isaccea. Una dintre ele, „la cateva…

- Un pui de urs a cazut marti intr-o fantana din localitatea prahoveana Sotrile. A fost salvat de pompieri, care au coborat o scara, pe care animalul a folosit-o, dupa doua ore, pentru a iesi. Ursuletul s-a intors in padurea din apropiere, scrie News.ro. Pompierii militari din cadrul Detasamentului de…

- Articolul Adolescenta preluata cu ambulanța, dupa ce mașina in care se afla a cazut cinci metri intr-o rapa se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doi tineri au scapat cu viața, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-o rapa adanca de peste cinci metri, in urma coliziunii cu un alt autoturism.…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, care avea permisul suspendat, a facut prapad cu mașina pe o strada din localitatea Ulmeni. Baiatul circula cu permisul suspendat. Accidentul s-a produs ieri dupa-amiaza, pe un drum din localitatea Ulmeni, județul Maramureș, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului.…

- Un barbat care a ramas incarcerat, miercuri, dupa ce a cazut cu masina de pe un pod intr-o rapa la circa trei – patru metri inaltime, in localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, a fost transportat cu elicopterul la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. ‘Pompierii din…

- O femeie a fost ranita, luni, dupa ce autoturismul in care se afla a cazut intr-o rapa adanca de 20 de metri pe DN 1, in zona localitatii Comarnic. „Un barbat de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare.…