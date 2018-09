Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 27 de ani, Vogel a suferit un accident cand s-a ciocnit de un alt ciclist, in timp ce se antrena la Cottbus. Ea a fost operata la un spital din Berlin. Intr-un interviu acordat publicatiei Der Spiegel, ea a dezvaluit ca nu va mai putea umbla. "Este foarte greu. Nu conteaza cum prezinti…

- Kristina Vogel (27 de ani), fosta campioana mondiala la ciclism, a suferit un teribil accident, in timpul unui antrenament, alegandu-se cu o leziune la maduva spinarii. Cazul seamana terbilcu cel al lui Mihai Neșu.

- Kristina Vogel a paralizat in urma unui accident pe pista. Ciclista fosta campioana mondiala a facut declarații cutremuratoare: ”Vreau sa fiu un exemplu pentru alții”. Kristina Vogel, o sportiva din Germania in varsta de 27 de ani, a suferit un teribil accident in luna iunie, la un antrenament, alegandu-se…

- Timpul trece extrem de repede, iar artiștii și actrițele care au obținut roluri in pelicula “Faci sau Taci”, regizata de Iura Luncașu, muncesc zi și noapte ca sa fie gata la timp! Așa s-a intamplat și noaptea trecuta cu bloggerul Codin Maticiuc și Monica Birladeanu. Cei doi s-au aflat pe platourile…

- Cantareața Ariana Grande a suferit un accident in timpul filmarilor pentru show-ul „Carpool Karaoke”, ranindu-se la mana dreapta. Artista a scris pe rețelele de socializare ca este „o idioata”, sugerand ca incidentul s-a petrecut din vina ei.

- Norvegianca Vibeke Skofterud, campioana olimpica la schi fond, in proba de stefeta 4x5 kilometri, in 2010, la Vancouver, a decedat la varsta de 38 de ani, informeaza mirror.co.uk.Skofterud a decedat in urma unui accident de ski-jet, produs langa Arendal, in Norvegia (sud), dupa ce ar fi lovit…

- Sportiva germana Kristina Vogel, dubla campioana olimpica de ciclism pe pista, a fost operata miercuri la coloana vertebrala dupa ce a suferit un accident violent la un antrenament, relateaza AFP. Vogel, 27 ani, castigatoare a 11 titluri mondiale, s-a ciocnit in plina viteza de un alt…

- Insarcinata in sapte luni, Camelia Potec a suferit un accident care i-a dat ceva batai de cap. Campioana a acordat un interviu in exclusivitate, la Antena Stars, si a vorbit despre problemele cu care se confrunta.