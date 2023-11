Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin pana cand plațile cash vor fi limitate! Problema este ca in mediul rural cei mai multi oameni nu au carduri carduri bancare. Vorbim despre un procent de peste 40%. Aceasta situație se regaseste si in multe sate din județul Teleorman, acolo unde oamenii nu au folosit niciodata un card…

- Limitarea utilizarii plaților cu bani cash incepand de azi va crea probleme companiilor din mediul rural, romanilor fara card dar va ajuta statul sa mai reduca din evaziunea fiscala. Persoanele fizice pot plati de azi doar pana la 5.000 de lei cash in fieacare zi ier cele juridice in limita unul plafon…

- Conform datelor prezentate de BNR, țara noastra se afla pe locul 15 in UE atunci cand vine vorba de plațile cu cardul, și pe locul 14 la plațile prin intermediul instrumentelor de plata digitale.

- Inceputul noului an universitar a venit cu schimbari in Suceava, unde studenții s-au trezit ca pot plati doar cu cardul sau prin virament bancar taxa de studiu și cazarea. In plus, nici mancarea de la cantina nu mai poate fi platita cu bani cash.

- Decizie controversata intr-o universitate din Romania, care a interzis complet plațile in numerar pentru toate taxele și serviciile oferite. Este vorba despre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava unde, din acest an școlar, toate plațile se fac fie online, in cont, fie cu cardul. Mulți dintre…

- Romania se situeaza pe al doilea loc in Uniunea Europeana, in ceea ce privește procentul celor care primesc salariul in numerar. Potrivit datelor furnizate de Banca Mondiala pentru anul 2021, 24% dintre beneficiarii de salarii din Romania continua sa primeasca banii exclusiv in numerar.

