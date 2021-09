Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Elena Copaciu, medic primar de ATI la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala si specialist reintors in sistemul de stat anul trecut pentru a le fi colegilor alaturi in perioadele grele de pandemie a povestit pentru News.ro cum este munca pe care o face in sectia de ATI a unitatii…

- Un focar de COVID-19 a fost descoperit la Opera Romana din Craiova. Pana acum, 14 angajați au fost depistați pozitiv, iar unul dintre ei se afla la Terapie Intensiva. Totul a inceput dupa ce un angajat s-a simțit rau și a fost dus de urgența la spital. In prezent, acesta este la Terapie Intensiva, in…

- Este vorba de 14 angajați din cei 172 de la Opera Romana din Craiova. Aceștia au fost testați și confirmați in ultimele trei zile cu COVID-19.Totul a inceput dupa ce un angajat s-a simțit rau și a fost dus de urgența la spital. In prezent, acesta este la Terapie Intensiva, in stare foarte grava.Cei…

- Miercuri, la ora 12.07, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe strada Forestierului din Tauții de Sus a avut loc un eveniment rutier. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 22 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a…

- Focar de COVID la Buzau, intr-un centru de primire a minorilor in regim de urgenta. Opt copii au fost internati, iar 5 dintre adultii supraveghetori sunt in izolare la domiciliu. Este primul focar dinr-un centru social in acest nou val al pandemiei de coronavirus.

- Marc Bernier, o vedeta radio din Statele Unite ale Americii care milita impotriva vaccinarii anti-Covid-19, a murit de coronavirus. Bernier avea 65 de ani, iar timp de mai mult de trei decenii a avut diferite emisiuni la mai multe posturi de radio din Florida. Conform Metro Online , in ultimele lunii,…

- Curtea de Apel Ploiești a respins, miercuri, apelul intentat de Matei Strugurel, primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare data de Judecatoria Buzau ramane definitiva, potrivit Mediafax.