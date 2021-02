O mamă din Craiova strigă după ajutor: Vreau să trăiesc să îmi cresc fetiţa! O tanara de 38 de ani din Craiova a descoperit de curand ca are cancer mamar. A facut mastectomie totatala, dar calvarul ei continua pentru ca este polialergica si nu poate ajunge sa faca chimioterapie si apoi radioterapie. Are nevoie de mai multe investigatii si lupta cu un sistem de sanatate care nu ii ofera nici macar informatiile necesare. Este o lupta contra timp si deja a trecut o luna de cand trebuia sa inceapa tratamentul. A gasit ca solutie o clinica din Turcia. Acolo ar putea avea sorti de izbanda, astfel incat sa poata continua o viata normala. Lupta sa traiasca sa isi creasca fetita… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

