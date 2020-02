Stiri pe aceeasi tema

- Originara din Maglavit, județul Dolj, Mariana a reușit sa slabeasca cel putin 100 de kilograme, dupa mai multe operații și o dietadestul de stricta. „Cea mai grasa femeie din Romania” Se ingrijește singura, dar si pe cei doi copii pe care ii creste fara tata. „Am 130 de kg acum. Am…

- In vremea aceea, ea era cunoscuta drept ”cea mai grasa romanca”. Cantarea 225 de kilograme. Pe timpul cand ea avea doar șapte ani, Mariana cantarea deja 50 de kilograme. O drama pe care a trait-o Mariana Buica s-a asemanat și cu cea a Victoriei Lacatușu, din Olt, care in 2010 cantarea 240 de kilograme.…

- Autoritatile bulgare au anuntat duminica dezmembrarea unei filiere de trafic de cocaina provenind din Columbia, dupa confiscarea a circa 500 de kilograme din acest drog ascunse in cutii de ananas si lamai, informeaza AFP si BTA. Cocaina, descoperita vineri in doua camioane, era injectata in…

- Unul din cinci cupluri sufera de infertilitate, in Romania. Cu toate ca scaderea demografica este o problema grava in țara noastra, autoritațile ii ajuta prea putin pe cei care nu pot face copii. Prin programul național se deconteaza doua mii de euro pentru fertilizarea in vitro, iar procedura costa…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Vama Veche au descoperit si confiscat aproximativ 470 kg de peste din specia calcan, pentru care un cetatean turc nu a putut prezenta toate documentele necesare pentru transport.In data de 15.01.2020, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Crima s-a produs in noaptea de luni spre marti in localitatea Buciumeni din județul Galați. Initial s-a crezut ca ar fi vorba de un accident casnic, dar in data de 1 ianuarie legistii au confirmat ca barbatul a fost ucis in bataie. Femeia si cei doi ucigasi au fost retinuti.

- Vamesii bulgari au confiscat aproape 36 kg de heroina la punctul de trecere a frontierei de pe podul Ruse-Giurgiu, la granita cu Romania, au anuntat joi autoritatile bulgare, potrivit Xinhua.Cele 35,877 kg de droguri, distribuite in 71 de pachete, au fost descoperite miercuri, ascunse sub…