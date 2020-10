O linie de transport școlar din Timișoara, prelungită Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca traseul liniei de transport școlar S3 (Lidia–Huniade) se prelungește pana la Piața Gheorghe Domașneanu (AEM), incepand cu data de 6 octombrie. In aceste condiții, minibuzele de pe linia de transport școlar S3 vor opri și in stația „AEM – Domașneanu”, stație aferenta liniei Expres 2. Articolul O linie de transport școlar din Timișoara, prelungita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea locala de transport public a decis sa prelungeasca traseul uneia dintre cursele speciale scolare. Astfel, cursa S3 va circula pana la AEM. Taseul liniei de transport școlar S3 (Lidia –Huniade) va fi prelungit pana la Piața Gheorghe Domașneanu (AEM), a decis STPT. Masura intra in vigoare de…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca utilizatorii mijloacelor de transport public local din oraș beneficiaza de Internet Wi-Fi gratuit, incepand cu data de 17 septembrie 2020. „Pentru inceput, au fost montate dispozitive Wireless pe 54 de tramvaie și 44 de troleibuze, restul echipamentelor…

- Elevii care locuiesc in cartierul Lipovei și trebuie sa ajunga pana la Liceul Calderon pot folosi linia de transport școlar S4. Societatea de transport public a prelungit traseul pana pe strada Pestalozzi.

- Incepand din aceasta saptamana, Societatea de Transport Public Timisoara reia cursele destinate elevilor. La cele 12 trasee existente, se adauga, incepand din aceasta toamna, doua noi trasee. The post STPT a reluat transportul școlar appeared first on Renasterea banateana .

- Noul șef de la Combaterea Spalarii Banilor, numit in aceasta funcție in urma cu doua zile, prin hotararea primului ministru Ludovic Orban, a fost acționar in șapte firme, doar trei dintre ele mai fiind active, iar celelalte patru au fost radiate, sau suspendate In acest moment, potrivit portalului confidas.ro,…

- Mult așteptata zi de luni, 7 septembrie, a venit la pachet cu mai multe necunoscute decat cele existente in saptamanile anterioare in ceea ce privește inceputul anului școlar 2020-2021. Ca este un nou an școlar atipic, știam deja. Dar in ce scenariu ne incadram concret, nu prea! Ministerul Sanatații…

- Curtea de Conturi a descoperit ca transformarea fostei Regii Autonome de Transport Timișoara in Societatea de Transport Public Timișoara SA de catre administrația condusa de Nicolae Robu s-a facut fara a respecta prevederile legale. Conform actului constitutiv a STPT SA, capitalul social al noii societați…

- Consilierii locali au aprobat astazi o hotarare prin care transfera catre Societatea de Transport Public Timișoara sarcina de a asigura transportul public local in zona metropolitana. Documentul a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”. Decizia vine dupa ce, in 19 iulie, aleșii au aprobat un alt document…