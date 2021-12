Stiri pe aceeasi tema

- Ana Pascu, președinta de onoare a Federației Romane de Scrima, este internata la Spitalul Floreasca, dupa ce in ajun de Craciun a suferit un accident vascular cerebral hemoragic. Medicii care o monitorizeaza spun ca nu se poate interveni, deși se așteapta și un diagnostic din strainatate. ...

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un mini-accident vascular cerebral in data de 27 octombrie, in prima zi a audierilor la apelul de la Inalta Curte de la Londra, a anuntat logodnica barbatului, Stella Moris, in social media. Partenera lui Assange și mama a doi copii, Stella Moris a postat…

- Salinas a ajuns cunoscuta internațional grație telenovelelor "Maria la del Barrio" ("Sarmana Maria") si "Maria Mercedes".Decesul survine dupa mai multe saptamani de spitalizare, in urma unui accident vascular cerebral, a informat familia sa, intr-un comunicat."Cu durere profunda, va informam ca actrita…

- Dupa nici trei luni de la moartea nepotului sau, Sharon Stone le cere iar fanilor ei sa se roge pentru un membru al familiei sale. De data aceasta este vorba despre mama celebrei actrițe, Dorothy Stone, care a suferit un alt accident vascular cerebral.

- Camelia Mitoseru, mama lui Mihai Mitoseru, ar fi fost preluta, luni, de o ambulanta si dusa de urgenta la spital. Actrita in varsta de 70 de ani este suspecta de accident vascular cerebral (AVC).

